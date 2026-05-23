В гимназии райцентра прозвенел последний звонок. Праздник, завершающий учебный год, собрал учащихся, выпускников, педагогов и родителей.

К присутствующим со словами напутствия обратился председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай:

– Дорогие школьники, выпускники, уважаемые родители и педагоги, от имени районного Совета депутатов и районного исполнительного комитета искренне поздравляю вас с праздником, который знаменует завершение учебного года, преодоление очередной ступени в освоении знаний. Позади остался целый учебный год. Уверен, что все усилия, которые вы приложили в трудном, но интересном деле получения новых знаний, скоро принесут вам заслуженные плоды.

А для выпускников впереди – экзамены, учеба в высших и средних учебных заведениях, пора взросления, необходимость самостоятельно, без помощи взрослых принимать решения и нести за них ответственность. Уверен, вы достойно справитесь с этими испытаниями, ведь родители и учителя вложили много времени и сил для того, чтобы у вас всё получилось.

Дорогие ребята, сейчас вы устремлены в будущее – в новую, взрослую жизнь. Кто-то из вас уже определился со своими планами, кто-то еще размышляет о выборе профессии. Пробуйте, дерзайте, будьте настойчивыми и смело идите к своей мечте. От всей души желаю вам найти свое призвание, быть успешными и счастливыми.



Самый волнительный момент наступил, когда слово взяли выпускники. Они поблагодарили учителей за знания и терпение, а родителей – за поддержку и заботу. В ответ родители обратились к своим детям, а также к педагогам и руководству школы со словами признательности за труд и внимание. Впереди у одиннадцатиклассников экзамены и выбор профессии. Позади остались школьные годы. Теперь их ждет взрослая жизнь.

В добрый путь, выпускники!

Елизавета Малая

Фото автора