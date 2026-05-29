Во второй день фестиваля, 5 июня, на встрече «Беларусь – бренд молодых» пройдет полезный мастер-класс для тех, кто любит свой город и хочет научиться писать о нем по-настоящему ярко и увлекательно.

Продолжится день спортивно-историческим квестом по знаковым местам города от Белорусской олимпийской академии. Это уникальная возможность узнать больше об интересных уголках Светлогорска, который только в 60-е годы XX века получил статус города, но первые упоминания о нем датированы XVI веком. Старт – в 15.00 с Центральной площади.

Также будет открыт подаренный Национальным олимпийским комитетом многопрофильный скейт-роллер парк, который отлично впишется и дополнит спортивную и развлекательную инфраструктуру Светлогорска. Официальная церемония открытия фестиваля «Вытокi» и презентация нового объекта – в 18.00 в парке на улице Калинина.

Спектакль «Родныя ў модным» (20.00, Центральная площадь) завершит программу второго дня фестиваля.

