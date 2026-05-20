На Белорусской железной дороге стартовала традиционная профилактическая акция «Дети и безопасность», сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Акция продлится по 31 мая. В преддверии летних школьных каникул будет организован комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

На вокзалах, станциях и в поездах работники белорусской магистрали совместно с сотрудниками органов внутренних дел организуют рейды. Особое внимание уделят детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных объектов.

Кроме того, будут проведены встречи в трудовых коллективах предприятий и профилактические беседы в учреждениях образования, расположенных в непосредственной близости от железной дороги. Школьникам расскажут о мерах безопасности, продемонстрируют видеоролики, вручат памятки и листовки. Для пассажиров на вокзалах и в поездах организуют дополнительное информирование о правилах поведения на объектах белорусской магистрали.

Работа по профилактике и предупреждению несчастных случаев с участием несовершеннолетних на Белорусской железной дороге носит системный характер и находится на особом контроле. Однако, несмотря на принимаемые меры, вопросы детской безопасности остаются актуальными, особенно в период каникул, когда школьники нередко проводят время без присмотра взрослых.

Основные причины травматизма по-прежнему — игнорирование элементарных правил, спешка, беспечность, а также использование наушников и мобильных телефонов при переходе через пути. Все это мешает своевременно услышать сигнал приближающегося поезда.

«Белорусская железная дорога в очередной раз призывает граждан быть предельно внимательными на объектах железнодорожного транспорта. Пересекать пути только в установленных и оборудованных для этого местах, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Не оставляйте детей без присмотра, регулярно разъясняйте им правила безопасного поведения», — отметили в пресс-центре.