Буда-Кошелевский РОСК информирует о том, что на территории района участились случаи мошеннических действий по отношению к гражданам, которые осуществляют покупки товаров на сайтах, посредством мессенджеров и социальных сетей.

В этой связи разработан информационный ресурс, размещенный в сети Интернет по адресам https://проверь.бел/ и https://praver.by/, а также Telegram-бот по адресу: https://t.me/proverbel_bot. Платформа работает во взаимодействии со Следственным комитетом и правоохранительными органами Республики Беларусь для защиты граждан от киберпреступлений.

Основной функцией ресурса «Проверь.Бел» является предоставление возможности гражданам проверить определенный аккаунт в социальных сетях и мессенджерах на предмет использования его в преступной деятельности. Платформа выявляет фейковые аккаунты в популярных социальных сетях и мессенджерах (Telegram, Instagram и др.), распознает фишинговые и мошеннические сайты, позволяет пользователям сообщать о подозрительных ресурсах через форму обратной связи.

Прежде чем совершить покупку товара, инвестировать средства через сеть «Интернет», воспользоваться услугами либо осуществить иное взаимодействие с аккаунтом в социальных сетях и мессенджерах, проверьте их. Если владелец аккаунта причастен к преступной деятельности, при наличии о нем информации, вы об этом узнаете.

Следует знать, если база данных не содержит информации об аккаунте, это не значит, что он на 100% безопасен. Сервис является вспомогательным инструментом, а не гарантией безопасности.

Подготовила Татьяна ТИТОРЕНКО