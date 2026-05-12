Прямой рейс свяжет Минск и Чебоксары, сообщили БЕЛТА в Республиканском союзе туристических организаций со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Чебоксары.

Авиасообщение будет запущено с 15 июня. Перелеты будет осуществлять компания «Аэрофлот». Полеты будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Это субсидируемый рейс, который организован при поддержке правительства Чувашской Республики.

Белорусских туристов приглашают совершить путешествие в столицу Чувашии. Одна из главных площадей Чебоксар — площадь Республики — окружена монументальными зданиями сталинских времен. На Красной площади в царское время шумел базар, в революционные годы отсюда отправлялись на митинги и демонстрации, а в военные — на фронт. Теперь тут проводят городские праздники и просто гуляют вдоль воды, любуясь красотой Волги.

Еще одно место притяжения туристов — бульвар купца Ефремова. Это пешеходная зона у Красной площади, где с утра до ночи кипит жизнь. Бульвар назван в честь Прокопия Ефремова — чебоксарского дельца XIX века. Именно его семейству принадлежат дома, которые стоят вдоль популярного променада.

Также гости могут прогуляться по Московской набережной вдоль Волги с захватывающими видами на речной простор, проплывающие мимо корабли и закаты, увидеть величественный монумент Матери-Покровительницы (высота вместе с постаментом составляет 46 м). В городе много музеев, уютных кафе и интересных улочек.