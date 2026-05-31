Цех клеевого ламинирования и печати СП «АМИПАК»- ОАО – финишный этап для целого ряда видов продукции перед ее отправкой потребителю. Каждый работник стремится ответственно подходить к своему участку и трудиться на общий результат.

Уважаемые коллеги, ветераны предприятия, примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем химика!

Ваша преданность и увлеченность профессией, инновациями двигает экономику района вперед. Благодаря вашему профессионализму и слаженной работе в СП «АМИПАК»-ОАО внедряются новые технологии, повышается качество выпускаемой продукции. Наше предприятие шагает в ногу со временем и занимает достойное место в промышленном секторе.

Особая признательность – ветеранам отрасли, внесшим огромный вклад в становление и развитие предприятия. Желаем стабильности и процветания, успехов во всех начинаниях, созидательной энергии и крепкого здоровья вам и вашим семьям.

Антикризисный управляющий СП «АМИПАК» В.И. Жукова

Профсоюзный комитет

Соблюдение технологий и движение вперед

– На сегодняшний день мы выпускаем широкий ассортимент продукции: изготавливаем комбинированные материалы – пленки ПЭТФ/ПЭ, пленки, запечатанные флексографическим способом, для молочной продукции, производим печать на ламинированной бумаге с печатным рисунком для упаковки специй. Помимо упаковки для пищевой продукции, имеется опыт изготовления упаковки для удобрений, наполнителей для домашних животных, – делится начальник цеха Светлана Кучуро. – Среди клиентов – известные белорусские бренды и российские производители. В зависимости от материала через руки специалистов проходит по 4,5 тонны продукции в смену.



2023-2024 годы – знаковые как для цеха, так и всего предприятия в целом. Благодаря реализации инвестиционного проекта в рамках поручения Главы государства «Один район – один проект» за счет собственных средств приобрели новое оборудование – клеевой ламинатор и два широкоформатных бобинорезательных станка. Его установка и ввод в эксплуатацию потребовали не только расширения имеющихся площадей, но и создания порядка 20 новых рабочих мест.

Сегодня с конвейера новой технологической линии сходит продукция, предназначенная для раскладки морепродуктов, салатов, в виде вакуумной упаковки – для колбасных и молочных изделий. Упаковка предназначена для пищевой продукции, соответственно, к ней и особые требования: она экологична, эстетична, проходит все стадии контроля. К слову, пленку ПЭТФ/ПЭ изготавливают из сырья здесь же, на предприятии. Таким образом, цех клеевого ламинирования и печати выступает своего рода завершающим звеном в технологической цепочке.

Ассортимент выпускаемой продукции на предприятии постоянно обновляется и расширяется. Это заслуга маркетинговой и других служб, а также критерий доверия к качеству продукции и авторитета на рынке продаж.

Ценится опыт и приветствуются молодые кадры

В коллективе, состоящем из 53 человек, всего 7 женщин, и работается им легко и комфортно. И руководить таким коллективом, имея индивидуальный подход к каждому, по признанию Светланы Кучуро, вовсе не сложно. Есть, конечно, новички, опыт которых составляет всего несколько месяцев, но есть среди работников и те, чей трудовой стаж исчисляется десятками лет. И это верный признак здорового микроклимата и доверия предприятию.

Можно сказать, Светлана Кучуро сама здесь профессионально выросла: пришла в СП «АМИПАК»-ОАО в 2004-м в цех термоформования укладчиком-упаковщиком, с 2011-го трудилась в цехе печати и клеевого ламинирования сменным мастером, пять последних лет – в должности начальника цеха.

Рабочая смена у моей собеседницы начинается с приема от ПТО заданий и технологических карт, отметки их в журнале сменных заданий: что нужно выполнить, на что обратить внимание, какие отгрузки произвести в первую очередь. Значительную часть времени она проводит в производственных помещениях. По ее убеждению, только непосредственное общение и взаимодействие с каждым на рабочем месте способствуют качественному трудовому процессу.



Светлана Михайловна гордится, что в цехе трудятся опытные печатники. По 33 года трудового стажа за плечами у Александра Рубанова и Владимира Садового. О тонкостях флексографской печати они знают практически все. Машинисты резальных машин Сергей Поляков и Сергей Ломов работают в цехе более 20 лет и не уступают в квалификации старшим товарищам. Машинист Александр Кузьмин всего за 4 года работы не только освоил пять бобинорезальных машин, но и обучил 6 человек. За важный участок ответственен монтажист с 17-летним стажем Александр Жуков: его задача – подготовить формные валы на печатную машину. Колорист Людмила Масленченко – настоящий профи: прекрасно ориентируется в сотнях цветовых оттенков и знает толк в определении пропорций и смешивании красок.



С 2007 года на предприятии трудится печатник Сергей Зобов. Работая на новейшем оборудовании, он передал свои знания уже семи работникам. Его задача – склеить два материала в один. Вроде простая процедура, но требующая внимательности и мастерства. По профессии Сергей Сергеевич строитель, а нашел себя в совершенно иной сфере, приносящей удовлетворение. Поэтому место работы менять не собирается: ценит коллектив, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.



После склеивания следует этап резки: технологическую эстафету принимает на бобинорезке Игорь Беланов. Машинистом резальных машин он трудится уже 6 лет. Уроженец Потаповки благодарен своему наставнику – машинисту Сергею Полякову, который на первых порах поддержал и передал свои знания новичку. На работу в СП «АМИПАК»-ОАО Игорь Беланов пришел по совету матери. Признается, что уверенность в том, что это его дело, со временем только крепнет.

Нужно сказать, что молодые кадры на предприятии не только ждут, им доверяют. Мастеру смены Никите Ермолинскому всего двадцать два, но уже полтора года он – правая рука начальника цеха. По заданным макетам контролирует процесс печати, предварительно сверив с разработанным макетом. В смене под его началом работают 13 человек. Сложность видит в плане контроля организации процесса, но успешно с этим справляется, тем более что со стороны работников чувствует уважение и стремление помочь. Никита родом из Буда-Кошелева, отслужил в армии в пограничных войсках. До сих пор с благодарностью вспоминает время, проведенное в Сморгонской пограничной группе, и преданную напарницу и друга – овчарку Флориду. В планах у мастера – учиться дальше и расти профессионально.

С заботой о людях

В стремительный век внедрения новых технологий социальный аспект сохраняет свою значимость на предприятии. Помимо достойной заработной платы, безопасность работников на производстве, создание для них необходимых условий труда и отдыха, возможность заниматься спортом, не покидая территорию, – все эти аспекты создают благоприятную атмосферу вокруг каждого члена трудового коллектива и способствуют тому, что нынешние работники остаются здесь работать, направив все свои знания и умения на дальнейшее развитие предприятия.

Данный факт подтверждает и Светлана Кучуро: «Люди у нас отзывчивые и по характеру, и в плане деятельности. Итоги их труда сливаются в одно целое, а цифры в конце месяца демонстрируют результат работы всего коллектива. Пользуясь случаем, хочу пожелать, чтобы и в дальнейшем у нас царила атмосфера взаимопонимания, а профессионализм служил надежной опорой для любых начинаний. Пусть каждый новый проект приносит достойный результат на благо предприятия, а значит, и каждого работника».

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора

