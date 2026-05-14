В рамках республиканской акции «Дом без насилия» и комплекса мероприятий по предупреждению преступлений представители районных служб встретились с гражданами, состоящими на профилактических учетах, а также с трудоспособными лицами, не занятыми в экономике района.

Как отметил прокурор района Вячеслав Сталович, государство имеет право и обязано вмешиваться в частную жизнь, когда за закрытой дверью нарушается главный принцип – безопасность личности.

– Домашнее насилие давно перестало быть личным делом. Семья – основа общества, но это не зона беззакония, – акцентировал внимание присутствующих прокурор. – Сегодня домашнее насилие – это преступление против личности. И задача прокуратуры – сформировать непримиримость к такому поведению. Принцип «Закон и порядок» распространяется не только на общественные отношения, он должен быть в каждой семье. Мы не ждем, когда побои перерастут в убийство. Прокуратура инициирует ответственность даже при отсутствии заявления от потерпевшего.

Вячеслав Леонидович призвал жертв домашнего насилия обращаться в милицию и фиксировать побои, а соседей, которые слышат за стеной крики и ругань, видят у ребенка или женщины следы побоев, – не оставаться равнодушными и звонить по телефону 102.

В продолжение темы педагог-психолог социально-педагогического центра Мария Марьина рассказала о влиянии домашнего насилия на несовершеннолетних, о критериях, по которым семьи признаются находящимися в социально опасном положении. Заместитель начальника РОЧС Сергей Козлов напомнил об основных требованиях пожарной безопасности, а заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ольга Лукашенко – о последствиях нахождения в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Они были приглашены в управление для ознакомления с имеющимися вакансиями. Директор ТЦСОН Галина Хацулева обратила внимание, что лица, склонные к совершению преступлений в сфере домашнего насилия, могут в территориальном центре социального обслуживания населения получить помощь психолога (в том числе анонимно) и юрисконсульта.

По окончании встречи неработающие граждане были привлечены на благоустройство объектов социального назначения.

