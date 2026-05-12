Чтобы получить хороший урожай рапса, необходимо не только в агротехнические сроки посеять семена, но и защитить их от болезней и вредоносных насекомых. Поэтому в хозяйствах ведут обработку его всходов.

В эти дни в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» обрабатывают семена рапса инсектицидами и фунгицидами. Работы проведены на площади 570 га из 712 га. Как рассказал главный агроном Владимир Матузко, инсектициды направлены против рапсового цветоеда.

– Если своевременно не обработать рапс, цветоед может полностью повредить бутоны, – отмечает Владимир Алексеевич. – В большом количестве он наносит значительный вред урожаю, снижая его на 30-40 процентов.

Для внесения пестицидов в хозяйстве используется самоходный опрыскиватель ROSA с 20-метровой тросовой штангой. Им управляет тракторист-машинист Максим Глушаков. Сам он из Пенчина, около 10 лет трудится в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». В обработке рапсовых посевов, говорит, особых сложностей нет – не первый раз ее проводит.

– Профессию тракториста-машиниста я выбрал благодаря отцу. Он научил меня внимательно и бережно относиться к технике, – делится Максим Валерьевич. – Это мой первый наставник в профессии. И в том, что сегодня я могу не только вносить инсектициды, но и сеять, убирать зерновые, в первую очередь его заслуга. Работать на земле – мое призвание. С удовольствием наблюдаю, как всходят зерновые, как они летом колосятся на полях. Не знаю, пойдет ли по моим стопам сын, но, если изъявит желание продолжить трудовую династию, то поддержу его решение.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора