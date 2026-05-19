Жители района обратились к парламентарию с просьбой оказать содействие в подсыпке подъездной дороги к кринице святых мучеников Маккавеев в д. Селец более твердым материалом и в закреплении организации, ответственной за ее обслуживание. Мужчины не отрицают, что работы по обеспечению проезжаемости периодически проводятся, но тяжелая сельскохозяйственная техника в осенне-весенний период опять ее разбивает. По окончании приема Руслан Вегера выехал на место для изучения ситуации.

По вопросу выкупа жилья обратилась многодетная мать, специалист филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро». Женщина попросила ускорить процесс оформления документов на дом. В ходе приема состоялся телефонный разговор с руководителем сельхозпредприятия, который заверил, что к концу лета будут подготовлены все необходимые документы.

До полного разрешения вопросы останутся на контроле Руслана Вегеры.

Татьяна Титоренко

Фото автора