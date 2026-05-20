Несмотря на принимаемые меры со стороны правоохранительных органов желание выращивать наркосырье и получать наживу от ее продажи у определенной части населения остается очень высоким.

В связи с этим ОВД Буда-Кошелевского райисполкома в период времени с 1 июня по 15 сентября будет проводить на территории г. Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района специальную программу «Мак». Цель данного мероприятия − недопущение распространения наркотической сырьевой базы растительного происхождения на территории г. Буда-Кошелево и Буда-Кошелевского района, уничтожение незаконных посевов наркосодержащих культур, выявление сбытчиков и перевозчиков наркотических средств, а также устранение причин и условий, способствующих распространению наркотиков растительного происхождения.

Многие жители нашего города и района занимаются возделыванием своих огородов и дачных участков. В связи с этим ОВД Буда-Кошелевского райисполкома предупреждает, что выращивание растений, содержащих наркотические вещества в частности мака и конопли, согласно законодательства Республики Беларусь считается незаконным и влечет за собой административную и уголовную ответственность.

Так за выращивание этих растений, даже в декоративных целях, предусмотрен штраф до 20 базовых величин по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь. А незаконный посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях их сбыта или изготовления, — наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок по ст. 329 УК Республики Беларусь.

Принимаемые меры не в полной степени отражают всю глубину и масштабы распространения наркомании, а также связанной с ней преступностью и поэтому ОВД Буда-Кошелевского райисполкома просит всех жителей нашего района оказывать помощь, заключающуюся в отказе от укоренившейся привычки посева мака на собственных подворьях. Этим вы тоже внесете свой вклад в борьбу с наркоманией и защитите нашу молодежь от этого зла.

Также стоит отметить, что сами лица, употребляющие наркотические средства, занимаются выращиванием мака и конопли в местах скрытых о людей, например на лесных полянах. При наличии информации о местонахождении такой поляны либо других посевов наркосодержащих культур вам лучше сообщить об этом в «группу наркоконтроля и противодействия торговле людьми» по телефону 8 (029) 314-25-39, либо в дежурную часть Буда-Кошелевского РОВД по телефонам 4-73-87 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

ОВД Буда-Кошелевского райисполкома