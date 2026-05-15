Повышение будет умеренным, но затронет большинство домохозяйств.

Как ранее было анонсировано, с 1 июня 2026 года в Беларуси вступает в силу второй этап повышения тарифов на жилищно‑коммунальные услуги. Согласно постановлению правительства, опубликованному на Национальном правовом интернет‑портале, вырастут платежи за горячую воду, отопление и электроэнергию для нужд отопления.

Какой рост ЖКУ ожидается

Планируется, что с июня тарифы на теплоэнергию подорожают на 7,3% – до 29,2224 руб. за 1 Гкал.

Средний платеж увеличится на 3,12 руб., из них:

— 2,6 руб. – отопление;

0 0,53 руб. – горячее водоснабжение.

К тому же с первого летнего месяца на 7,3% вырастут тарифы на электроэнергию для отопления – до 0,0487 руб. за 1 кВт/ч.

За 1000 кВт/ч в мае белорусы платили 45,4 руб., в июне – уже 48,7 руб.

Двухэтапное повышение тарифов

Напомним, что в январе 2026 года был подписан указ о двухэтапном повышении ЖКУ – с 1 января и 1 июня. Повышение тарифов на все услуги кроме горячей воды и отопления, которое было запланировано на январь в сумме 17,05 руб. из-за аномальных холодов перенесли на 1 марта.

Июньский рост ЖКУ касается именно тепла и электроэнергии.

Кому положена помощь в оплате ЖКУ

В нашей стране малообеспеченным и социально уязвимым категориям граждан предоставляется государственная поддержка в форме безналичных жилищных субсидий (БЖС) для частичной оплаты ЖКУ и возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования.

Предоставляют такую финансовую поддержку, если траты на ЖКУ превышают:

— 15% дохода семьи – в сельской местности;

— 20% дохода – в городах.

К слову, за январь-апрель 2026 года только в г. Минске гражданам выделено БЖС в объеме 184 509 руб.:

— по заявительному принципу – на сумму 1 754 руб.;

— по выявительному принципу – на сумму 182 755 руб.

Для кого тарифы выше обычных

Согласно белорусскому законодательству, ряд потребителей жилищно-коммунальных услуг оплачивают их по более высоким тарифам:

— собственники жилья, где нет прописанных жильцов;

— граждане, не занятые в экономике;

— владельцы жилых помещений, где зарегистрировано ЧУП.

