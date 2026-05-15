Повышение будет умеренным, но затронет большинство домохозяйств.
Как ранее было анонсировано, с 1 июня 2026 года в Беларуси вступает в силу второй этап повышения тарифов на жилищно‑коммунальные услуги. Согласно постановлению правительства, опубликованному на Национальном правовом интернет‑портале, вырастут платежи за горячую воду, отопление и электроэнергию для нужд отопления.
Какой рост ЖКУ ожидается
Планируется, что с июня тарифы на теплоэнергию подорожают на 7,3% – до 29,2224 руб. за 1 Гкал.
Средний платеж увеличится на 3,12 руб., из них:
— 2,6 руб. – отопление;
0 0,53 руб. – горячее водоснабжение.
К тому же с первого летнего месяца на 7,3% вырастут тарифы на электроэнергию для отопления – до 0,0487 руб. за 1 кВт/ч.
За 1000 кВт/ч в мае белорусы платили 45,4 руб., в июне – уже 48,7 руб.
Двухэтапное повышение тарифов
Напомним, что в январе 2026 года был подписан указ о двухэтапном повышении ЖКУ – с 1 января и 1 июня. Повышение тарифов на все услуги кроме горячей воды и отопления, которое было запланировано на январь в сумме 17,05 руб. из-за аномальных холодов перенесли на 1 марта.
Июньский рост ЖКУ касается именно тепла и электроэнергии.
Кому положена помощь в оплате ЖКУ
В нашей стране малообеспеченным и социально уязвимым категориям граждан предоставляется государственная поддержка в форме безналичных жилищных субсидий (БЖС) для частичной оплаты ЖКУ и возмещения расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования.
Предоставляют такую финансовую поддержку, если траты на ЖКУ превышают:
— 15% дохода семьи – в сельской местности;
— 20% дохода – в городах.
К слову, за январь-апрель 2026 года только в г. Минске гражданам выделено БЖС в объеме 184 509 руб.:
— по заявительному принципу – на сумму 1 754 руб.;
— по выявительному принципу – на сумму 182 755 руб.
Для кого тарифы выше обычных
Согласно белорусскому законодательству, ряд потребителей жилищно-коммунальных услуг оплачивают их по более высоким тарифам:
— собственники жилья, где нет прописанных жильцов;
— граждане, не занятые в экономике;
— владельцы жилых помещений, где зарегистрировано ЧУП.