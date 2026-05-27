Пособие на погребение станет меньше в июне 2026 года в Беларуси. Данная сумма напрямую зависит от размера номинальной средней зарплаты работников в нашей стране за позапрошлый месяц относительно даты смерти. Это значит, что в первом летнем месяце за основу возьмут зарплату за апрель.

По данным Белстата, в апреле номинальная начисленная средняя зарплата в республике составила 2952,9 бел. руб. Это меньше, чем была в марте, когда эта сумма была равна 2975,8 бел. руб.

Получается, что именно 2952,9 бел. руб. получат белорусы в качестве пособия на погребение на протяжении месяца с 1 июня. Есть вероятность, что размер помощи в июле изменится.

Кто вправе получить пособие на погребение

Пособие на погребение в Республике Беларусь выплачивают человеку, взявшему на себя ответственность за организацию похорон. Это может быть как родственник умершего, так и любой другой человек – сосед, знакомый, друг. В данном случае не имеет значения степень родства.

Это пособие в нашей стране назначают в случае смерти работающих граждан, детей, пенсионеров. Есть категории граждан (инвалиды Великой Отечественной войны и люди с особыми заслугами перед государством), для которых действуют специальные условия выплат.

Куда обращаться, чтобы получить пособие на погребение?

Чтобы получить пособие на погребение, не позднее шести месяцев со дня смерти надо обратиться за выплатой. Позже получить его будет невозможно.

От статуса зависит, куда именно стоит обращаться. Пособие обычно выплачивают по последнему месту работы, если умерший работал. А если он не работал или был пенсионером, обращаться нужно в органы по труду, занятости и соцзащите.

Чтобы оформить эту выплату, понадобятся справка о смерти (выдают органы ЗАГС), заявление. Иногда могут запросить дополнительные документы: подтверждение права на льготы, трудовую книжку умершего.

Пусть ваши близкие будут живы и здоровы!