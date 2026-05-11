С наступлением весенне-летнего периода возрастает количество ДТП с участием водителей мотоциклов, мопедов, скутеров и других механических транспортных средств.





Уважаемые граждане! По вине мотоциклистов в нашей области ежегодно совершается почти каждое 10-е дорожно-транспортное происшествие. Наибольшее число аварий с водителями мотоциклов происходит в предвыходные, выходные и праздничные дни.

Помните, что решающим условием благополучных поездок на мотоцикле является cтpoгoe соблюдение Правил дорожного движения. Рядом с вами могут оказаться азартные, недисциплинированные водители. Никогда не поддавайтесь их влиянию, не берите с них пример. Ведите мотоцикл так, как этого требуют условия безопасности. Не позволяйте втянуть себя в бессмысленные мотогонки. Улица — не место для соревнований.

Никогда не считайте, что вы достигли вершин мастерства в управлении мотоциклом. Скоростная машина и дорога могут в любой момент сыграть с вами злую шутку.

Учитесь разгонять, тормозить, вести мотоцикл на поворотах с учетом дорожных и погодных условий. Пользуйтесь обоими тормозами, не доводя торможение до юза, старайтесь сохранить при этом равновесие. При возникновении заноса выводите из него мотоцикл поворотом руля в сторону заноса.

Помните о том, что вы в меньшей степени защищены, чем водитель автомобиля, которого может уберечь от травм корпус автомобиля. Поэтому не забывайте застегнуть мотошлем. Он дан вам не как головной убор, а как средство, которое позволяет сохранить жизнь, здоровье, снизить тяжесть телесных повреждений при дорожно-транспортных происшествиях.

Если водитель скутера, мопеда или мотоцикла управляет транспортным средством, не получив водительское удостоверение, то такой водитель является бесправным и будет привлекаться к административной ответственности за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Такие действия влекут наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин, повторно в течение года — штраф в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест до 15 суток, после чего повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, в отношении такого лица возбуждается уголовное дело по ст.317 УК Республики Беларусь.

Также важно, чтобы те, кто становится свидетелями противоправных поступков, не оставались равнодушными к происходящему и старались всячески помешать нарушителю. Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, водитель не имеющий прав на право управление или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, — незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

ОГАИ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома