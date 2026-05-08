Вопросы профилактики правонарушений, совершаемых в сфере домашнего насилия, достаточно актуальны не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества.

Основными причинами возникновения в семьях конфликтных ситуаций являются злоупотребление спиртными напитками и вынужденное совместное проживание бывших супругов и иных лиц, между которыми установились давние неприязненные взаимоотношения. С целью привлечения внимания широких слоев населения к проблемам домашнего насилия, разъяснения гражданам необходимости содействия государственным органам в минимизации последствий правонарушений, совершаемых на этой почве, разъяснения и эффективного применения положений закона от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» с 11 по 17 мая на территории Буда-Кошелевского района пройдет основной этап республиканской профилактической акции «Дом без насилия».

Цель акции — вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем насилия в семье с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений.

В рамках проведения акции гражданам будет доводиться информация о возможностях государственных органов и общественных объединений в решении проблем насилия в семье, положений закона. Планируется провести ряд других профилактических мероприятий, в том числе с оказанием юридической, психологической и другой необходимой помощи, направленной на устранение причин их возникновения.

Выделяют четыре основных вида домашнего насилия

Физическое насилие — насилие, выражающееся в непосредственном воздействии на организм человека: нанесение побоев, телесных повреждений, истязаний. В результате физического насилия потерпевшему могут быть причинены мучения, нанесен вред здоровью.

Психологическое насилие подразумевает наличие вербальных оскорблений, шантажа, актов насилия по отношению к детям или другим лицам для установления контроля над партнером, угрозы насилия по отношению к себе, жертве или другим лицам.

Сексуальное насилие в семье в отношении женщин включает в себя секс без обоюдного согласия, против желания, с применением физической силы, угроз, запугивания, насильственное совершение полового акта после побоев, секс как средство унижения и оскорбления.

Экономическое насилие — попытка одного взрослого члена семьи лишить другого возможности распоряжаться семейным бюджетом, иметь средства и право распоряжаться ими по своему усмотрению, а также экономическое давление в отношении несовершеннолетних детей. Экономическое насилие: отказ в содержании детей, утаивание доходов, трата семейных денег, самостоятельное принятие большинства финансовых решений, строжайший контроль расходов.

Основные усилия акции будут сосредоточены на:

привлечении максимального количества заинтересованных к разрешению проблем, связанных с совершением особо тяжких и тяжких преступлений против жизни и здоровья;

оказание квалифицированной помощи пострадавшим от домашнего насилия;

принятии мер по максимальному охвату наркологической помощью граждан, привлекавшихся к административной ответственности в состоянии алкогольного опьянения;

оказание содействия в трудоустройстве трудоспособным неработающим лицам;

разъяснение положений законодательства по предупреждению особо тяжких и тяжких преступлений против жизни и здоровья, в т.ч. в сфере домашнего насилия.

Старший участковый инспектор милиции ООПП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Евгений Шумилов