С целью предупреждения ДТП по вине водителей, не имеющих права управления или находящихся в состоянии опьянения, а также их выявления, с 21 по 24 мая Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место за рулем».





Сотрудниками будут организованы рейдовые мероприятия по местам, в которых наиболее вероятно появление водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии, а также не имеющими права управления. Контроль будет осуществляться как гласно, так и негласно.

Госавтоинспекция напоминает, управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому липу, либо отказ от прохождения проверки влечет наложение штрафа в размере до 200 базовых величин с лишением права управления сроком до 5 лет. В случае управления автомобилем липом, не имеющим права управления, налагается штраф в размере от 5 до 20 базовых величин, а при повторности в течении года — от 20 до 50 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Уважаемые участники дорожного движения, если вы стали свидетелем того, что за руль автомобиля садится человек в состоянии опьянения, или не имеющий права управления, не оставайтесь равнодушны, позвоните в 102, тем самым вы, возможно, спасете не одну жизнь.

По информации ОГАИ Буда-Кошелевского РОВД подготовила Екатерина Зайкова