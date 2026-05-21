Сборы будут длиться десять дней. Практические занятия для девушек будут организованы на условиях дневного пребывания на базе учреждений здравоохранения, подразделений Красного Креста и МЧС.

Сборы для юношей предполагают круглосуточный режим пребывания, однако в отдельных районах будут организованы занятия на дневной основе.

Заместитель председателя облисполкома Дмитрий Алейников поручил всем заинтересованным службам провести учебно-полевые сборы организованно, в спокойном режиме и обеспечить выполнение учебной программы предмета «Допризывная и медицинская подготовка» в полном объеме.

