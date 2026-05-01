Сегодня в Гомеле чествовали лидеров социально-экономического развития региона по итогам 2025 года. В ходе торжественной церемонии вручения свидетельств о занесении на областную Доску почета 39 номинантов были удостоены этой чести за достижения высоких показателей в самых разных сферах. Примечательно, что среди победителей – Буда-Кошелевский район, занявший 1 место по социально-экономическим показателям среди районов с численностью населения до 30 тысяч человек. Следует отметить, что по итогам 2023-го и 2024-го годов наш район также был признан победителем.

Председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко вручил свидетельство председателю районного исполнительного комитета Валентину Ундрулю и председателю районного Совета депутатов Сергею Халдаю.

