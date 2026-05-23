23 мая в 478 учреждениях образования Гомельской области (из них 73 в областном центре) прозвенят последние звонки.

Сотрудники органов внутренних дел будут обеспечивать охрану общественного порядка во всех местах проведения торжественных мероприятий, а также дорожную безопасность вблизи учебных заведений. Под особый контроль возьмут и места массового пребывания граждан: парки, скверы, набережные.

Родители также должны проконтролировать, где и как после торжественных мероприятий будут проводить время их дети. Главная задача — предупредить совершение правонарушений и происшествия, в том числе связанные с распитием алкоголя.

К слову, в торговых объектах Гомеля не будет осуществляться розничная продажа алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива с 8.00 23 мая до 8.00 24 мая, а также с 8.00 12 июня до 8.00 13 июня.



Данная мера направлена на обеспечение общественного порядка и безопасности в период проведения массовых мероприятий, посвящённых окончанию учебного года и выпускным торжествам.

Благодаря совместным усилиям мы сможем сделать праздник безопасным.

Сожский Форпост

