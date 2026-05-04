Две последние недели ознаменовались большой командировкой Главы белорусского государства Александра Лукашенко на возрожденные территории Белорусского Полесья. Причем возрожденные — в плане преодоления последствий не только аварии на ЧАЭС, но и развала прежней единой страны и нескольких лет «демократического» разграбления и безумия. И весьма символично большая командировка на Гомельщину началась 24 апреля с посещения одного из ведущих предприятий и области, и своей сферы — ОАО «Мозырьтехсервис».

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Я настаиваю, чтобы они были в каждом районе. Маленьком, большом — неважно. Мы в свое время их назвали райагросервисами, облагросервисами, а наверху — «Белагросервис». То есть вертикаль хозяйственная установлена. Назвать мы назвали, но очень медленно разворачиваемся по их восстановлению — до оснащения, переоснащения там, где это надо. Поэтому нам надо ускоряться.

В ходе посещения ОАО «Мозырьтехсервис», 24 апреля 2026 года

Хозяйский подход

Стоит отметить, что Президент не просто внимательно ознакомился с деятельностью «Мозырьтехсервиса», где восстанавливают и производят сельхозтехнику. На базе этого предприятия Глава государства собрал семинар-совещание по теме работы агросервисов и подготовки техники к полевым работам. И состав участников был более чем солидным: уполномоченные представители Главы государства и помощники Президента в областях, министры, председатели обл-исполкомов, руководители предприятий. Открывая семинар, Александр Лукашенко напомнил, что в каждом районе в советские времена были сельхозтехники, которые концентрировали в себе основные направления для работы колхозов и совхозов, да и в целом сельского хозяйства. И это надо обязательно возродить.

Директор ОАО «Рассвет им. К.П. Орловского», член Совета Республики Национального собрания Александр Багель убежден:

— Решение Президента восстановить агросервисы в том виде, в каком они были еще во времена СССР, абсолютно верное. Почему? Да все очень просто: в этих организациях смогут более качественно, профессионально ремонтировать технику для сельскохозяйственных организаций. Для последних это очень важно: в хозяйствах, увы, не осталось специалистов, которые могли бы осуществлять эти работы на местах.

Руководитель прославленного сельхозпредприятия добавил, что помнит времена, когда агросервисы работали в полную мощность:

— Потому могу сравнивать с сегодняшним днем. И скажу: сейчас сельхозпроизводителям стало тяжелее. Потому как нет мест, где централизованно накапливались бы комплекты запасных частей. Получается, и с тем же капитальным ремонтом запросто могут быть проблемы. Кстати, в принципе капремонт какой-то техники можно было бы сделать и в отдельном хозяйстве — теоретически. Но для этого пришлось бы приобретать станки, оборудование, которые стоят немалых средств. Для хозяйства это весьма накладно, тем более что новое оборудование большую часть времени, скорее всего, простаивало бы. По затратам это можно сравнить с ситуацией, когда гвозди микроскопом забиваются.

С возрождением же агросервисов отечественный сельхозпроизводитель еще и в неплохом материальном выигрыше окажется: на станки деньги не потратит, а вся его техника будет отремонтирована качественно и вовремя. Плюс, что немаловажно, продлится срок службы машин и агрегатов после капитальных ремонтов. Это только на пользу нашему сельскому хозяйству.

Новый технологический уклад

Возрождение системы агросервисов знаменует еще одно явление современности. Начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Станислав Карпович отмечает:

— Агропромышленный комплекс нашей страны практически переходит на новый технологический уклад. Достаточно сказать, что за последние 30 лет уровень энергообеспеченности сельскохозяйственной техники вырос с 42 лошадиных сил до 80. Это практически европейский уровень.

Доля энергонасыщенных тракторов с двигателем 250 и более лошадиных сил выросла с 10 процентов за последние 10 лет до 21. Это дало нам возможность проектировать и использовать прицепную сельхозтехнику, работать на повышенных скоростях 14 - 18 километров в час, тем самым увеличив производительность труда.

Станислав Карпович добавил, что сегодня обязанность по ремонту и восстановлению техники возложена фактически на агросервисные организации и технические центры заводов и изготовителей:

— Сейчас у нас насчитывается 31 технический центр, 125 агросервисных организаций. На долю последних приходится ремонт 5 - 8 процентов сельхозтехники, которую невозможно восстановить в условиях сельскохозяйственной организации.

Высокие стандарты

При посещении Мозырского района Александр Лукашенко обратил внимание, что возрождение агросервисов вполне коррелирует с реализацией программы «Один район — один проект». И оба направления имеют схожий синергетический эффект: развитие регионов и повышение привлекательности сельской жизни. «Сельхозтехники и райагросервисы, облсервисы — они как раз и являются таким проектом, — заметил Президент. — А кое-где и важнее, чем создавать пять рабочих мест и штамповать пластик, мешки какие-то делать и так далее». Директор КСУП «Боровики» Светлогорского района Вадим Запотылок убежден:

— Инициатива Президента о восстановлении и масштабном развитии сети районных агросервисов придаст дополнительный импульс не только развитию аграрной отрасли, но и в целом жизни на селе. Сегодня сельское хозяйство — это не просто плуг и трактор, а сложные цифровые системы и энергонасыщенные машины. Обслуживать их собственными силами в условиях отдельного сельхозпредприятия попросту нерентабельно. Как практик я полностью разделяю мнение Главы государства: нам нужны мощные ремонтные базы в каждом районе. Пример ОАО «Мозырьтехсервис» показывает, каким должен быть стандарт. Мы сами там недавно покупали культиваторы и другие агрегаты. На базе районного агросервиса ремонтировали кормораздатчики — нареканий по качеству нет.

Когда под боком есть такой центр, у любого директора не болит голова из-за простоя техники в разгар посевной или жатвы. Это наш технический тыл, который позволяет аграриям сосредоточиться на своей главной задаче — продовольственной безопасности.

Не менее важен кадровый вопрос: техника усложняется, потому жизненно необходима преемственность поколений. Вадим Запотылок подчеркивает:

— Идея привлекать опытных мастеров для наставничества в агросервисах — мудрый стратегический ход. Кому, как не им, удастся научить молодежь не просто закручивать гайки, но и чувствовать машину? А то, что агросервисы будут помогать и обычным сельчанам, поднимет престиж жизни в деревне. Сильный агросервис — это для каждого хозяйства уверенность в будущем.

Сохраняем и развиваем

Александр КОВАЛЕВ, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома:

– Уже сорок лет на территории района не просто функционирует, но и стабильно работает и развивается ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» (ранее райагроснаб). Основой всех производственных процессов предприятия является принцип «Сервис, цена, качество», которому неукоснительно следует коллектив профессионалов. Поэтому им удается не только выполнять масштабные ремонтные работы, оказывая поддержку сельхозпредприятиям района и области, но и строить серьезные планы – увеличивать объем ремонтов, в первую очередь техники на гарантийном обслуживании. Помимо Буда-Кошелевского, агросервис обслуживает Жлобинский, Рогачевский, Кормянский и Чечерский районы. Также является официальным дилером таких ведущих заводов, как Минский тракторный, Минский моторный, Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, СООО «Вестерн-Технолоджис» и ОАО «Белагромаш». Это позволяет предприятию предоставлять полный спектр услуг по гарантийному и послегарантийному обслуживанию. Среди них: ремонт сельскохозяйственной техники и агрегатов, поставка запчастей, проведение техосмотров, электромонтажные работы, шиномонтаж для грузовых автомобилей и др.

Сегодня практически весь автопарк сложной энергонасыщенной техники проходит через руки мастеров агросервиса. Ремонтируют здесь и прицепные агрегаты, технику, обслуживающую животноводческую отрасль. За 2025 год из ремонтных мастерских вышли порядка 300 тракторов разной модификации, находящихся на гарантийном обслуживании.

Наличие агросервиса на территории района имеет ряд преимуществ. Это логистика, соответственно, экономия времени, транспортных расходов и возможность производить оперативные ремонты. Это качество производимых работ благодаря современному оборудованию и квалификации специалистов. Это возможность ремонтировать технику сельхозпредприятий их же слесарями или механизаторами в мастерских ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» благодаря заключенным договорам. Кто, как не они, заинтересованы в том, чтобы после ремонта машина не подводила и работала как можно дольше. В свою очередь 5 сформированных ремонтных бригад агросервиса выезжают в сельхозпредприятия и проводят необходимые работы на местах.

Как показало время, районные агросервисы являются незаменимым звеном в технологической цепочке, обеспечивающей сельхозпредприятия исправной техникой.