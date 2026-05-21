Свои изобретения гостям показали студенты ведущих вузов Гомельщины, учащиеся колледжей и школьники.

Среди ярких новинок разработки, направленные на импортозамещение и прямую экономическую выгоду. В силу доступности по цене и высокой эффективности. Например, мобильные мосты для небольших водных преград, металлические порошки для восстановления изношенных деталей машин. И целый ряд инноваций в сфере медицины.

В рамках сессии состоялось открытие умной беседки у здания технопарка «Коралл». Она спасет от дождя и солнца, ответит на любой вопрос через голосового помощника, а еще зарядит телефоны и гаджеты.

Состоялось также подписание важных документов о сотрудничестве между ГГТУ имени П.О. Сухого и Государственным предприятием «Агентство развития и содействия инвестициям», а также Протокола о намерениях между Администрацией СЭЗ «Гомель-Ратон» и ООО «Люкспроект».

