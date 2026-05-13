На основании действующих Правил охоты в Республике Беларусь состоится открытие охоты в летне-осеннем сезоне 2026 года на косулю европейскую в период с 15 мая по 30 сентября.

Добывать можно только взрослых самцов и в исключительных случаях – селекционных животных этого вида (самок и сеголетков с аномалиями в развитии, больных и т.п).

Охотиться разрешено круглосуточно ружейным способом из засады или с подхода. При этом можно применять нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты (определенных параметров). Охота на данных условиях продлится по 30 сентября.

Открытие охоты с середины мая обусловлено особенностями биологии косули, гон у которой в основном проходит в июле – августе, т.е. значительно раньше, чем у других представителей семейства оленьих, обитающих в Беларуси.

Добывать самок косули запрещено до 1 октября, поскольку в весенне-летний период они вынашивают и растят потомство. Браконьерам, добывшим беременную самку, придется возмещать вред за каждого неродившегося детеныша, как за взрослую особь.

Напоминаем, что незаконная добыча косули влечет уголовную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь и предусматривает лишение права на охоту со штрафом, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, лицо, совершившее данное преступление, обязано возместить причиненный окружающей среде вред в размере 120 базовых величин за каждую незаконно добытую особь косули.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ