Шествие с самым большим флагом Беларуси стартовало от стелы «Минск — город-герой», передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь отмечает День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь. Новшеством этого года стало то, что шествие с флагом 500 м длиной и 9 м шириной организовано от стелы «Минск — город-герой» к площади Государственного флага через коридор общественников с флагами.

Организатором шествия является Штаб патриотических сил. Флаг по проспекту Победителей несут известные деятели культуры, спорта, средств массовой информации — около 800 человек. Во главе колонны идет расчет барабанщиков-кадетов — это тоже новинка.

Кроме того, в этом году впервые аналогичные мероприятия пройдут во всех областных центрах. Видео из регионов синхронизировано с центральным событием в Минске.

По воле белорусского народа 30 лет назад, 14 мая 1995 года, в нашей стране установлены государственные символы Республики Беларусь. В них воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа, связываются воедино прошлое, настоящее и будущее белорусского государства.