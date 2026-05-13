Шри-Ланка с 25 мая сделает визы для белорусов бесплатными. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков по итогам переговоров с министром иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Виджитой Хератом, передает корреспондент БЕЛТА.

«Хотел бы поблагодарить своего коллегу за принятие решения об обеспечении белорусских граждан, которые прибывают на Шри-Ланку, визами на бесплатной основе, — сказал Максим Рыженков.

По его словам, с 25 мая виза для белорусских туристов, представителей бизнеса будет бесплатной.