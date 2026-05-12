Каждый сезон цветения рапса в ярких, желтых полях можно наблюдать толпы фотографирующихся. Несомненно, красоту природы просто руки чешутся запечатлеть, а фото-то какие получаются – эффектные и сочные. Но ведь мы с вами не пчелки, которые приносят пользу цветущим культурам, а в погоне за удачным кадром можем и навредить растениям.

Что говорит закон?

Он не запрещает делать такие фотографии. Пожалуйста, ловите солнышко среди золотых цветков, делайте селфи, обнимайте желтое море, но только с дороги или обочины. Не нужно обрывать, ломать, топтать растения, которые, напомню, являются продовольственной культурой сельскохозяйственного назначения.

Запрета на такие фотосессии действительно нет, а вот ответственность наступить может.

Повреждение побегов рапса можно расценить как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном размере. Санкция статьи 11.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь предусматривает штраф в размере до 30 базовых величин (1350 рублей).

Дорогая фотосессия может получиться, правда? Плюс есть риск быть укушенным пчелами, которые тоже очень любят рапсовые поля. А еще пыльца цветков рапса очень плохо выводится с одежды. Помните об этом и удачной съемки.

mlyn.by