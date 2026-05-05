В преддверии Дня Победы в Буда-Кошелеве продолжаются работы по благоустройству города. Отдельное внимание – озеленению улиц, памятных мест, дворовых территорий и парковой зоны.



Участие в посадках приняли руководство района, представители предприятий и организаций, молодежь и неравнодушные жители города.

Зеленые насаждения появились на улицах Совхозной, Сергея Пономарева, Комсомольской, 50 лет Октября и Ленина, а также на территории городского мемориала и во дворах многоквартирных домов. Среди высаженных пород – клен остролистный, ива шаровидная, липа европейская Паллида, туя западная «Смарагд», туя кипарисовик и барбарис Тумберга. Всего высажено более 500 деревьев и кустарников.

Каждое новое дерево станет не только вкладом в экологию и внешний облик города, но и живым символом памяти и благодарности за мирное небо. Обновленные скверы и аллеи будут радовать жителей и гостей г. Буда-Кошелево долгие годы.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора, Инны Костянко, Татьяны Титоренко