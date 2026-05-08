В общении со старшеклассниками спикеры – депутаты районного Совета депутатов Виталий Пантелеенко и Александр Концевенко – рассказали о государственных символах Беларуси: флаге, гербе и гимне, а также об истории праздника. Школьники узнали, что раньше его название звучало «День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь», но в 2023 году его дополнили, чтобы отдать дань уважения всем трем государственным символам. Спикеры отметили, что герб, флаг и гимн передают культурно-историческое наследие белорусского народа. Это не только изображения и мелодия, а генетический код нации, в котором зашифрованы и героическое прошлое, и мирное настоящее. Уважение к ним – это в первую очередь уважение к самим себе, к родителям, земле, на которой живем. Они всегда напоминают о единстве белорусов.

Евгений Коновалов

Фото из архива участников