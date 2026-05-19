Министерство антимонопольного регулирования и торговли своим постановлением увеличило цену на сжиженный газ в баллонах для населения.

С 20 мая 2026 года цена за 1 кг газа для заправки газовых баллонов, реализуемый населению, увеличивается с 1,62 руб. до 1,73 руб. Цена применяется для расчета стоимости заправки баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг) и 27 л (11,4 кг).

Кроме того, устанавливается тариф на транспортировку природного газа по системе распределительных трубопроводов республиканских унитарных предприятий «Брестоблгаз», «Витебскоблгаз», «Гомельоблгаз», «Гроднооблгаз», «Минскоблгаз», «Мингаз», «Могилевоблгаз» в размере 25,11 руб. за 1000 куб. м.

1prof.by