На базе СШ №1 г. Буда-Кошелево прошел ежегодный районный слет отрядов юных спасателей-пожарных.

Закрепление у детей знаний по правилам пожарной безопасности, популяризация профессии спасателя-пожарного – главная цель мероприятия. В соревнованиях приняли участие шесть команд, каждая из которых продемонстрировала свои знания и умение работать в команде.

Начался слет с торжественного открытия и жеребьевки. Самым зрелищным конкурсом оказался «БМООСП – организация моя». В этом испытании ребята представили свои творческие номера на тему «25 лет конкретных дел». Участники не только рассказали о себе, но и своих достижениях в составе Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Следующим этапом стал конкурс «Знатоки ОБЖ», где представители команд продемонстрировали свои теоретические знания в области безопасности жизнедеятельности. В конкурсе «Оказание первой помощи» юные спасатели не только решали ситуационные задачи по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, но и показали, насколько быстро они умеют действовать в экстренных ситуациях. Завершилось мероприятие соревнованиями по боевому развертыванию. Здесь юные спасатели демонстрировали скорость и ловкость в одевании боевой одежды, сборе оборудования и прокладке магистральной и рабочих линий к месту «пожара».

Районный слет юных спасателей-пожарных не только принес массу эмоций и новых знакомств участникам, но и подтвердил важность обучения навыкам спасения и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

По итогам всех конкурсов победу одержала команда средней школы №1 г. Буда-Кошелево. Поздравляем победителей и желаем им успехов на следующих этапах соревнований!

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото РОЧС