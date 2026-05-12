Во встрече с населением, которая состоялось сегодня в аг. Кривск, принял участие заместитель председателя райисполкома Артем Гришай, председатель сельисполкома Тамара Краснякова.

Одной из тем общения стали итоги социально-экономического развития региона. Артем Сергеевич отметил, что по итогам первого квартала из 9 прогнозных показателей и заданий социально-экономического развития выполнено 8. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по району составила более 2170 руб., объем производства промышленной продукции – порядка 140 млн. руб., экспортировано продукции на сумму свыше 50 млн. долл. США. В экономику района за прошлый год привлечено порядка 170 млн. рублей инвестиций и более 30 млн. рублей за первый квартал этого года. Среди крупнейших инвестпроектов – строительство 12 птичников вблизи д. Уза. Положительная динамика сохраняется в промышленном производстве, товарообороте, внешнеэкономической деятельности. Примечательно, что по итогам 2025 года Буда-Кошелевский район занял 1-е место по социально-экономическим показателям среди районов с численностью населения до 30 тыс. человек и занесен на областную Доску почета. Лидирующие позиции в областном соревновании Будакошелевщина занимает уже третий год подряд.



Вопросы, которые подняли граждане в ходе встречи, касались ремонта дорог. Многочисленные ямы мешают проезду по ул. Молодежной и Советской. Обозначенные проблемы будут переданы ответственной службе для устранения.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото Инны Костянко