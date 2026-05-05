В работе принял участие помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

Один из вопросов – ход строительства профилакториев для телят. Работы по всем 160 запланированным в этом году объектам начались.

Поставка строительных материалов проводится централизованно, по заявкам районов организована их закупка для последующей передачи сельхозпредприятиям. Графики поставки и выгрузки щебня, цемента, труб и шифера согласованы. До конца недели все организации будут укомплектованы необходимыми материалами.

На отдельных объектах проводятся бетонные работы, на других уже началось возведение самих профилакториев.

«Объекты должны быть практичными и аккуратными. Материалы все есть, в мае необходимо сделать серьезный рывок, в июле в профилакториях уже должны стоять телята», – резюмировал губернатор.

