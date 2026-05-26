Список печатных изданий, запрещенных к распространению на территории Беларуси, дополнен 17 наименованиями. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство информации.

Отмечается, что такое решение принято по итогам очередного заседания Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции, на котором были рассмотрены печатные издания, в содержании которых установлено наличие информационных сообщений и материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам.

«Список пополнился 17 наименованиями печатных изданий и размещен на сайте Министерства информации. Распространять эти издания на территории Беларуси запрещено», — сообщили в министерстве.

В случае выявления фактов распространения печатных изданий, включенных в этот список, Министерство информации будет прекращать действие свидетельства о государственной регистрации в качестве распространителя печатных изданий. Подобные решения принимаются на основании абз.13 п.2 ст.33 закона от 29 декабря 2012 года №8-З «Аб выдавецкай справе».