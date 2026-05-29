Всем известно, что детские улыбки, воздушные шары считаются символом Международного дня детей. 1 июня — День защиты детей — это праздник детей, день их защиты, день, побуждающий взрослых думать о детях, который каждый год отмечается в первый день лета. Этот праздник отмечается в мире уже 65 лет, но и сегодня он является самым молодым, по составу участников, самым веселым, наполненным радостью и детским смехом.

Праздник Международный день защиты детей был учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Совета Международной демократической Федерации женщин и отмечается ежегодно 1 июня. Впервые день защиты детей был проведен в 1950 году в 51 стране мира. Организация Объединенных Наций (ООН) поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

В соответствии с Женевской декларацией о правах детей, принятой в 1924 году, была провозглашена необходимость социальной защиты прав ребенка. Декларация прав ребенка была принята 20 ноября 1959 года и провозглашала равные права детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития независимо от цвета кожи, национальной принадлежности, общественного происхождения, имущественного положения и др. Декларация призывает родителей, общественные организации, правительства признать права детей и содействовать их осуществлению.

Цели праздника:

празднование детства как ценности;

привлечение внимания к проблемам детей в обществе;

укрепление роли семьи и школы;

продвижение образования и культурного воспитания;

защита прав и свобод ребёнка.

Традиции и мероприятия:

В День детей обычно проходят:

праздничные концерты, фестивали и игры;

мероприятия в школах и детских садах;

экскурсии, подарки, творческие конкурсы;

акции по улучшению условий жизни детей;

образовательные кампании о правах ребёнка.

Особенности:

День детей — это не столько официальная дата, сколько культурное явление. Он способствует укреплению связей между детьми, родителями и обществом, и в каждой стране имеет свою уникальную окраску и традиции.

1 июня, в День защиты детей, будет организована горячая телефонная линия с врачами-педиатрами районной поликлиники УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» по телефону 7-14- 68 с 11.00 до 13.00.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»