Диспансеризация населения представляет собой комплекс медицинских услуг, оказываемых в целях проведения медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни и воспитания ответственности граждан за свое здоровье.
Проведение диспансеризации направлено на:
— проведение медицинской профилактики, в том числе выявления хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях;
— пропаганду здорового образа жизни;
— воспитание ответственности граждан за свое здоровье.
Периодичность проведения диспансеризации:
— лицам в возрасте от 18 до 40 лет один раз в три года;
— лицам, достигшим возраста 40 лет, один раз в год.
Проведение диспансеризации включает:
- выполнение медицинского осмотра пациента с оценкой факторов риска; проведение диагностических обследований;
- консультирование пациентов по здоровому образу жизни и коррекции (устранению) факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.
При выявлении (наличии) заболевания оказание медицинской помощи пациентам осуществляется врачом-специалистом по профилям заболеваний. По результатам диспансеризации при необходимости оформляется выписка о проведенной диспансеризации.
Диспансеризацию можно пройти в доврачебном кабинете районной поликлиники №17, амбулаториях врача общей практики. Запись на диспансеризацию возможна в регистратуре УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» при непосредственном обращении, по телефону 8 (02336) 7-77-03 или с помощью talon.by.
Более подробную информацию по вопросам диспансеризации можно получить, позвонив на телефон горячей линии 8 (02336) 7-08-69, которая будет организована 21 мая с 11.00 до 13.00 с заведующей районной поликлиникой М.А. Юденковой.
Заведующая районной поликлиникой М.А. Юденкова