Диспансеризация населения представляет собой комплекс медицинских услуг, оказываемых в целях проведения медицинской профилактики, пропаганды здорового образа жизни и воспитания ответственности граждан за свое здоровье.

Проведение диспансеризации направлено на:

— проведение медицинской профилактики, в том числе выявления хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях;

— пропаганду здорового образа жизни;

— воспитание ответственности граждан за свое здоровье.

Периодичность проведения диспансеризации:

— лицам в возрасте от 18 до 40 лет один раз в три года;

— лицам, достигшим возраста 40 лет, один раз в год.

Проведение диспансеризации включает:

выполнение медицинского осмотра пациента с оценкой факторов риска; проведение диагностических обследований;

консультирование пациентов по здоровому образу жизни и коррекции (устранению) факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

При выявлении (наличии) заболевания оказание медицинской помощи пациентам осуществляется врачом-специалистом по профилям заболеваний. По результатам диспансеризации при необходимости оформляется выписка о проведенной диспансеризации.

Диспансеризацию можно пройти в доврачебном кабинете районной поликлиники №17, амбулаториях врача общей практики. Запись на диспансеризацию возможна в регистратуре УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» при непосредственном обращении, по телефону 8 (02336) 7-77-03 или с помощью talon.by.

Более подробную информацию по вопросам диспансеризации можно получить, позвонив на телефон горячей линии 8 (02336) 7-08-69, которая будет организована 21 мая с 11.00 до 13.00 с заведующей районной поликлиникой М.А. Юденковой.

Заведующая районной поликлиникой М.А. Юденкова