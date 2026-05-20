Флюорография остается одним из ключевых методов профилактической диагностики в системе здравоохранения Республики Беларусь. Регулярное прохождение этого исследования играет важную роль в раннем выявлении заболеваний органов грудной клетки и поддержании общественного здоровья.

Что такое флюорография

Флюорография — это рентгенологический метод исследования органов грудной клетки, позволяющий получить изображение легких, сердца, крупных сосудов и костных структур грудной клетки в уменьшенном виде. Современные цифровые флюорографы обеспечивают высокое качество изображения при минимальной лучевой нагрузке.

Нормативные требования в Республике Беларусь

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь:

— взрослое население должно проходить флюорографию согласно диспансеризации;
— лица из групп риска — ежегодно;
— работники определенных профессий — согласно установленной периодичности.

Группы риска включают определенное количество категорий, основные из них:

  • Лица с хроническими заболеваниями легких.
  • Лица получающие лекарственные препараты, снижающие защитные силы иммунной системы.
  • Работники медицинских учреждений.
  • Лица, находящиеся на гемодиализе и готовящиеся к трансплантации органов и тканей.
  • Лица, находившиеся в контакте с больными туберкулезом.
  • Лица с иммунодефицитными состояниями.
  • Лица, относящиеся по своей сфере деятельности к «Обязательному» контингенту.

 Заболевания, выявляемые при флюорографии

Туберкулез легких
— Самое распространенное и социально значимое заболевание.
— Раннее выявление критично для успешного лечения.
— Предотвращение распространения инфекции.

Онкологические заболевания
— Рак легких на ранних стадиях.
— Метастазы в легкие при других локализациях опухолей.
— Своевременная диагностика увеличивает шансы на выздоровление.

Другие патологии
— Пневмония и ее осложнения.
— Плеврит.
— Профессиональные заболевания легких.
— Сердечно-сосудистые патологии.

 Преимущества регулярного прохождения флюорографии

  1. Раннее выявление заболеваний
    — Многие заболевания легких на начальных стадиях протекают бессимптомно.
    — Раннее обнаружение значительно улучшает прогноз лечения.
    — Снижение риска развития осложнений.
  2. Общественная безопасность
    — Предотвращение эпидемических вспышек туберкулеза.
    — Защита окружающих от заражения.
    — Снижение социально-экономических потерь.
  3. Экономическая эффективность
    — Профилактика дешевле лечения запущенных форм заболеваний.
    — Снижение затрат на длительное стационарное лечение.
    — Сохранение трудоспособности населения.

 Современные технологии флюорографии в Беларуси

Цифровая флюорография
— Сниженная лучевая нагрузка.
— Высокое качество изображений.
— Возможность архивирования и передачи данных.
— Быстрота получения результатов.

27 мая с 11.00 до 13.00 вы можете задать вопросы врачу-фтизиатру районной поликлиники Черновой И.В. по телефону 7-11-78.

Врач- фтизиатр районной поликлиники УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»

Чернова И.В.