Флюорография остается одним из ключевых методов профилактической диагностики в системе здравоохранения Республики Беларусь. Регулярное прохождение этого исследования играет важную роль в раннем выявлении заболеваний органов грудной клетки и поддержании общественного здоровья.
Что такое флюорография
Флюорография — это рентгенологический метод исследования органов грудной клетки, позволяющий получить изображение легких, сердца, крупных сосудов и костных структур грудной клетки в уменьшенном виде. Современные цифровые флюорографы обеспечивают высокое качество изображения при минимальной лучевой нагрузке.
Нормативные требования в Республике Беларусь
В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь:
— взрослое население должно проходить флюорографию согласно диспансеризации;
— лица из групп риска — ежегодно;
— работники определенных профессий — согласно установленной периодичности.
Группы риска включают определенное количество категорий, основные из них:
- Лица с хроническими заболеваниями легких.
- Лица получающие лекарственные препараты, снижающие защитные силы иммунной системы.
- Работники медицинских учреждений.
- Лица, находящиеся на гемодиализе и готовящиеся к трансплантации органов и тканей.
- Лица, находившиеся в контакте с больными туберкулезом.
- Лица с иммунодефицитными состояниями.
- Лица, относящиеся по своей сфере деятельности к «Обязательному» контингенту.
Заболевания, выявляемые при флюорографии
Туберкулез легких
— Самое распространенное и социально значимое заболевание.
— Раннее выявление критично для успешного лечения.
— Предотвращение распространения инфекции.
Онкологические заболевания
— Рак легких на ранних стадиях.
— Метастазы в легкие при других локализациях опухолей.
— Своевременная диагностика увеличивает шансы на выздоровление.
Другие патологии
— Пневмония и ее осложнения.
— Плеврит.
— Профессиональные заболевания легких.
— Сердечно-сосудистые патологии.
Преимущества регулярного прохождения флюорографии
- Раннее выявление заболеваний
— Многие заболевания легких на начальных стадиях протекают бессимптомно.
— Раннее обнаружение значительно улучшает прогноз лечения.
— Снижение риска развития осложнений.
- Общественная безопасность
— Предотвращение эпидемических вспышек туберкулеза.
— Защита окружающих от заражения.
— Снижение социально-экономических потерь.
- Экономическая эффективность
— Профилактика дешевле лечения запущенных форм заболеваний.
— Снижение затрат на длительное стационарное лечение.
— Сохранение трудоспособности населения.
Современные технологии флюорографии в Беларуси
Цифровая флюорография
— Сниженная лучевая нагрузка.
— Высокое качество изображений.
— Возможность архивирования и передачи данных.
— Быстрота получения результатов.
27 мая с 11.00 до 13.00 вы можете задать вопросы врачу-фтизиатру районной поликлиники Черновой И.В. по телефону 7-11-78.
Врач- фтизиатр районной поликлиники УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»
Чернова И.В.