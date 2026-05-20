Флюорография остается одним из ключевых методов профилактической диагностики в системе здравоохранения Республики Беларусь. Регулярное прохождение этого исследования играет важную роль в раннем выявлении заболеваний органов грудной клетки и поддержании общественного здоровья.

Что такое флюорография

Флюорография — это рентгенологический метод исследования органов грудной клетки, позволяющий получить изображение легких, сердца, крупных сосудов и костных структур грудной клетки в уменьшенном виде. Современные цифровые флюорографы обеспечивают высокое качество изображения при минимальной лучевой нагрузке.

Нормативные требования в Республике Беларусь

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь:

— взрослое население должно проходить флюорографию согласно диспансеризации;

— лица из групп риска — ежегодно;

— работники определенных профессий — согласно установленной периодичности.

Группы риска включают определенное количество категорий, основные из них:

Лица с хроническими заболеваниями легких.

Лица получающие лекарственные препараты, снижающие защитные силы иммунной системы.

Работники медицинских учреждений.

Лица, находящиеся на гемодиализе и готовящиеся к трансплантации органов и тканей.

Лица, находившиеся в контакте с больными туберкулезом.

Лица с иммунодефицитными состояниями.

Лица, относящиеся по своей сфере деятельности к «Обязательному» контингенту.

Заболевания, выявляемые при флюорографии

Туберкулез легких

— Самое распространенное и социально значимое заболевание.

— Раннее выявление критично для успешного лечения.

— Предотвращение распространения инфекции.

Онкологические заболевания

— Рак легких на ранних стадиях.

— Метастазы в легкие при других локализациях опухолей.

— Своевременная диагностика увеличивает шансы на выздоровление.

Другие патологии

— Пневмония и ее осложнения.

— Плеврит.

— Профессиональные заболевания легких.

— Сердечно-сосудистые патологии.

Преимущества регулярного прохождения флюорографии

Раннее выявление заболеваний

— Многие заболевания легких на начальных стадиях протекают бессимптомно.

— Раннее обнаружение значительно улучшает прогноз лечения.

— Снижение риска развития осложнений. Общественная безопасность

— Предотвращение эпидемических вспышек туберкулеза.

— Защита окружающих от заражения.

— Снижение социально-экономических потерь. Экономическая эффективность

— Профилактика дешевле лечения запущенных форм заболеваний.

— Снижение затрат на длительное стационарное лечение.

— Сохранение трудоспособности населения.

Современные технологии флюорографии в Беларуси

Цифровая флюорография

— Сниженная лучевая нагрузка.

— Высокое качество изображений.

— Возможность архивирования и передачи данных.

— Быстрота получения результатов.

27 мая с 11.00 до 13.00 вы можете задать вопросы врачу-фтизиатру районной поликлиники Черновой И.В. по телефону 7-11-78.

Дышите полной грудью! Флюорография — это ваш маленький вклад в большое здоровье. Пройдите флюорографию в рамках акции!

Врач- фтизиатр районной поликлиники УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»

Чернова И.В.