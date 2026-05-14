День семьи… Первое, что приходит в голову – Новый год, Рождество. Действительно, во многих странах эти праздники являются традиционно семейными. Но есть праздник, который не просто отмечают всей семьей, а – праздник семьи. 15 мая отмечается Международный день семьи. Этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. С тех самых пор, начиная с 1994 года, люди всего мира ежегодно в этот день проводят разнообразные мероприятия, посвященные проблемам семьи, вручают награды и поощрения, а также уделяют внимание малоимущим, многодетным семьям и людям, лишенным опеки.

Учреждение Международного дня семьи в конце XX столетия отнюдь не случайно. Огромные информационные потоки, механизация всего мира, повальная индустриализация и прочие современные реалии привели к смещению ценностей. Карьерный рост начал выходить на первый план, а семья стала представляться чем-то не слишком обязательным для полноценной жизни человека.

О том, что семья – необходимый фактор для формирования личности, что без семейных отношений невозможно воспитание полноценного человека, вспомнили уже позже. Восстановление государства без восстановления семьи было невозможным. Вот тогда-то вновь на первый план вышла пропаганда семейных ценностей.

И в наше время семья продолжает оставаться основной, базовой ячейкой общества. Как и в прежние времена, семья является основной хранительницей всех человеческих ценностей. Без семьи невозможна преемственность поколений и нормальное развитие человека как части социальной среды.

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Ведь именно семья встречает появившегося на свет малыша и окружает его родительской любовью, которая является прочной основой вступающего в жизнь человека.

В семье ребенок учится общаться, постигает моральные нормы общества, познает себя и окружающий мир. А родители в свою очередь передают ему память рода и мудрость поколений. Только влияние семьи, только родительское внимание и обучение способно сделать из ребенка настоящего, полноценного человека, развитого как физически, так и психологически, и интеллектуально. Именно внутрисемейные отношения формируют личность. Поэтому так важно, чтобы семья была настоящим домом для каждого человека, и каждый человек знал, что есть на свете люди, которые всегда и во всем поддержат его.

Семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса страны.

Семья является важнейшей общественной ценностью, так как каждый человек помимо этнической принадлежности или социального статуса, характеризуется также и семейным положением.

Семья для ребенка – это возможность интеллектуального, эмоционального, психического и физического развития. Семья для взрослого человека – это малый коллектив, в котором можно удовлетворять свои потребности, но также нужно и выполнять предъявляемые требования.

Несмотря на возраст и социальное положение, для каждого из нас семья всегда будет на первом месте в жизни. И не важно, каких именно людей мы относим к этой категории: родителей, супругов или детей. Семья — это не просто сообщество людей, живущих в одном доме. Это теплые отношения, любовь, взаимовыручка и поддержка друг друга.

Поскольку семья является первой социальной группой, в которую попадает человек, то именно здесь он формируется как личность. Поэтому очень важно всецело поддерживать не только благополучие уже имеющихся семей, но и создание новых.

В рамках Международного дня семьи, 15 мая с 14.00 до 15.00 в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована работа горячих линий с врачами-акушер-гинекологами по телефону 7-71-16 и по телефону 7-14-68 с врачами-педиатрами районной поликлиники.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»