Сегодня в Гомельском городском центре культуры проходил открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «DANCE COLOR FESTIVAL», в котором принял участие образцовый хореографический коллектив «Простор».

Юные танцоры покорили зрителей и членов жюри артистизмом, яркостью костюмов и необыкновенной харизмой и были удостоены звания лауреатов. За исполнение танцев «Я на печке молотила» и «Крутуха» ребята награждены дипломами 1-й степени. Поздравляем победителей и желаем новых творческих достижений!