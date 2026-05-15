В номинации «Лучший репортер областных, районных, городских, корпоративных печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий» побелила собственный корреспондент редакции газеты «Гомельская праўда» Ирина Палубец за творческий проект «Папа может».

Лауреатом в номинации «Лучшие материалы по тематике межконфессиональных отношений и межкультурного диалога» стала жлобинская газета «Новы дзень», в номинации «Лучшие материалы культурологической, историко-краеведческой тематики» – «Калінкавіцкія навіны», в номинации «Лучшие материалы социально-экономической тематики» – кормянская «Зара над Сожам».

Специальный приз «За вклад в журналистику» вручен ведущему фотокорреспонденту отдела по подготовке и выпуску фотоинформации редакции визуальной информации БелТА Сергею Холодилину.

