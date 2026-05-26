Студотрядовцы Гомельщины отправились трудиться во Всероссийский детский центр «Орлёнок». В торжественной обстановке, под душевные песни первому в этом году выездному сервисному студенческому отряду «Орлята» имени Героя Советского Союза М.И. Долиной вручили путевку.

14 активистов будут организовывать мероприятия, а также помогать в столовой и кафе, поддерживать чистоту, выполнять подсобные работы.

Каждый студент сам выбрал, как долго он планирует трудиться вдали от дома: кто-то из ребят будет получать этот уникальный опыт на протяжении месяца, а кто-то – целое лето.

Всего в этом году в составе студотрядов планируется трудоустроить более 11 тысяч юношей и девушек. Количество отрядов с каждым годом растет, увеличивается и число принимающих организаций: предоставить рабочие места готовы наниматели по всему региону.

