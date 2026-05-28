В районе продолжается реализация информационного проекта Молодежного совета при Гомельском областном Совете депутатов #ВТЕМЕ.

Очередная диалоговая площадка состоялась в трудовом коллективе РУП «Белоруснефть-Особино». Основная задача подобных встреч – ознакомить молодежь с возможностями для профессиональной и творческой самореализации, а также вовлечь ее в общественно-политическую жизнь региона и страны.

Член Молодежного совета при районном Совете депутатов, районного штаба молодежного движения «Искра» Белорусской партии «Белая Русь» Станислав Немцев отметил, что сегодня в Беларуси созданы все условия для динамичного развития молодежи.

– Среди ключевых направлений государственной молодежной политики – поддержка молодых семей, содействие в трудоустройстве и образовании, помощь талантливой и одаренной молодежи, – акцентировал спикер.

Отдельное внимание – достижениям земляков. Так, в 2023 году уроженец района Ян Гулевич победил в республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси» в номинации «Лучшая бизнес-идея». В 2025 году Виктория Гурская из Уваровичей одержала победу в республиканском конкурсе молодежных инициатив БРСМ с проектом возрождения родника.

Говоря о трудоустройстве, Станислав Немцев подчеркнул, что белорусское законодательство надежно защищает интересы молодежи на рынке труда. Гарантии включают бронирование рабочих мест, обеспечение первого рабочего места для выпускников, предоставление общежитий, а также равную оплату труда с взрослыми при сокращенной продолжительности рабочего дня.

В завершение встречи главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, заместитель председателя районного РОО «Патриоты Беларуси» Марина Агажельская порекомендовала присутствующим активнее следить за событиями в районе и соблюдать информационную гигиену: доверять только проверенным источникам. Она напомнила, что актуальную информацию о жизни Будакошелевщины можно найти на сайте и официальных страницах в социальных сетях райисполкома и газеты «Авангард».

Елизавета Малая

Фото автора