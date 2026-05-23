В текущем году 119 одиннадцатиклассников попрощались со школой, сделав первый шаг во взрослую жизнь, а 341 ученик окончил 9-й класс.



На торжественных линейках выпускники принимали поздравления от педагогов и родителей. Учителя желали ребятам удачи на экзаменах, веры в свои силы и правильного выбора жизненного пути. Родители благодарили школу за терпение, мудрость и душевное тепло, которое педагоги годами дарили их детям.

Самые теплые слова звучали и от одиннадцатиклассников: своим наставникам, которые вели их к знаниям, поддерживали в трудные минуты и радовались успехам и родителям – самым главным людям, которые всегда были рядом.

Торжественная линейка в Октябрьской школе

Последний звонок в Уваровичской школе

Елизавета Малая

Фото из архива участников