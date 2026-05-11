Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзор) является структурным подразделением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, осуществляющим специальные функции (исполнительные, надзорные, регулирующие и др.) в сферах промышленной безопасности, безопасной перевозки опасных грузов.

Основными задачами Госпромнадзора являются:

осуществление надзорной деятельности в области промышленной безопасности, перевозки опасных грузов;

предупреждение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и (или) потенциально опасных объектах и при перевозке опасных грузов;

участие в реализации государственной политики в области промышленной безопасности, перевозки опасных грузов.

В рамках выполнения обязанностей, возложенных на Госпромнадзор, Гомельским областным управлением Госпромнадзора осуществляется надзор за потенциально опасными объектами, в том числе – объектами газораспределительной системы и газопотребления (далее – ПОО).

Требования промышленной безопасности, предъявляемые к организациям, эксплуатирующим объекты газораспределительной системы и газопотребления, определены Законом Республики Беларусь от 05.01.2016 №354-З «О промышленной безопасности», актами Президента Республики Беларусь, правилами по обеспечению промышленной безопасности, иными актами законодательства, международными договорами Республики Беларусь, техническими регламентами Таможенного союза, а также техническими регламентами Евразийского экономического союза и иными актами, составляющими право Евразийского экономического союза, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.

Как показывает опыт прошлых лет, при эксплуатации ПОО, субъекты хозяйствования допускают ряд характерных нарушений требований промышленной безопасности, ставящих под угрозу обеспечение промышленной безопасности как при эксплуатации действующих объектов, так и препятствующих своевременному вводу в эксплуатацию вновь построенных объектов.

Наибольшую сложность, как правило, вызывает процедура допуска персонала к обслуживанию ПОО, а именно наличие в штате субъекта рабочих, имеющих соответствующую квалификацию, подтвержденную документами об образовании (документами об обучении).

В соответствии с пунктом 13 Правил по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 05.12.2022 №66, эксплуатирующие организации должны обеспечить наличие необходимого для безопасной эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления числа работников, определенных проектом, прошедших необходимую подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, в том числе работников, работающих по профессии рабочего, удовлетворяющих необходимым квалификационным требованиям, с правом проведения газоопасных работ, обученные правилам пользования средствами индивидуальной защиты, способам оказания первой помощи, не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенных в установленном порядке к самостоятельной работе.

В соответствии с пунктом 24 Инструкции о порядке подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 06.07.2016 №31, к проверке знаний допускаются рабочие, имеющие соответствующую квалификацию, подтвержденную документами об образовании (документами об обучении).

Порядок осуществления непрерывного профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих, кроме должностей руководителей и специалистов (далее – профессии рабочих, должности служащих). определяется Положением о непрерывном профессиональном обучении по профессиям рабочих, должностям служащих, кроме должностей руководителей и специалистов (утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.09.2022 №574).

Непрерывное профессиональное обучение по профессиям рабочих, должностям служащих включает реализацию следующих образовательных программ дополнительного образования взрослых:

образовательная программа профессиональной подготовки рабочих (служащих);

образовательная программа переподготовки рабочих (служащих);

образовательная программа повышения квалификации рабочих (служащих).

Основными задачами непрерывного профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям служащих являются:

реализация образовательных программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих (служащих);

профессиональное развитие рабочих (служащих) и удовлетворение

их познавательных потребностей; обеспечение отраслей экономики профессиональными кадрами требуемого уровня квалификации;

обеспечение эффективной занятости населения на основе сбалансированности спроса и предложения на рынке труда, сохранение и развитие профессионального потенциала и конкурентоспособности кадров.

Непрерывное профессиональное обучение по профессиям рабочих, должностям служащих осуществляется в учреждениях дополнительного образования взрослых, иных учреждениях образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, иных организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность.

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию при освоении содержания образовательных программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих (служащих) по профессиям рабочих, присваивается разряд по избранной профессии рабочего и выдается свидетельство государственного образца о подготовке, переподготовке, повышении квалификации рабочего (служащего).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В соответствии с п. 2 Положения о курсах целевого назначения, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 01.09.2022 №574, освоение содержания образовательной программы курсов целевого назначения не направлено на приобретение профессии рабочего, переподготовку и повышение квалификации руководящих работников, специалистов, рабочих (служащих).

Документом, подтверждающим освоение слушателем содержания образовательной программы курсов целевого назначения, является сертификат об обучении.

Таким образом, сертификат (справка) не является документом, подтверждающим подготовку путем освоения содержания образовательной программы повышения квалификации руководителей и специалистов субъектов промышленной безопасности.

Главный государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора М.А. Ананенко