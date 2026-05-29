На конец лета в церковном календаре приходится особый поминальный день – Троицкая родительская суббота. Она имеет статус вселенской. Рассказываем, как правильно провести этот день.

Когда отмечается Троицкая родительская суббота-2026

Троицкая вселенская родительская суббота всегда отмечается за день до праздника Троицы (Пятидесятницы). Троица – торжество, не имеющее постоянной даты. Оно приходится на 50‑й день после Пасхи, а значит и даты родительской субботы непостоянны.

В 2026 году Троицкая родительская суббота выпадает на 30 мая.

В этот день Церковь возносит молитвы обо всех усопших православных христианах, включая тех, чьи имена давно забыты или чьи потомки уже не могут о них помолиться.

Напомним, что Троица, или Пятидесятница в 2026 году отмечается 31 мая. Это великий двунадесятый праздник. В этот день Церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов. Это день рождения Церкви Христовой. Верующие радуются, храмы украшают зеленью, служба проходит особенно торжественно. Это не день скорби, а день торжества.

Зачем нужна Троицкая родительская суббота

Смысл этого дня – в общей молитве. Большинство людей помнит родословную лишь до прабабушек и прадедушек. Но за каждым из нас – десятки поколений, чьи имена стерлись из памяти. Чтобы никто не остался без молитвы, Церковь установила вселенские дни поминовения, когда верующие молятся за всех усопших, «от века почивших».

Традиция вселенских родительских суббот напоминает: память – это не только личное дело семьи, но и дело всей Церкви. В этот родительский день христиане молятся за тех, кого не знали, а спустя десятилетия другие помолятся за нас. Это и есть живое единство.

Как провести Троицкую субботу правильно

Главное в этот поминальный день – прийти в храм и помолиться не только за своих близких, но и за тех, кого некому помянуть. Время, когда посетить службу в храме, человек вправе выбрать сам. Можно посетить вечернее богослужение в пятницу (вселенскую панихиду) – именно с него начинается церковный день. Либо прийти на Божественную литургию утром в субботу и подать записки об упокоении и о здравии.

Подать записки разрешается заранее:

на панихиду – в течение недели до начала службы в пятницу;

на литургию – до начала чтения часов утром в субботу.

Можно подать сразу две или три записки – на панихиду, литургию и поминовение после службы.

Если нет возможности прийти в храм, записки можно подать заранее, в том числе онлайн. Также дома можно прочитать панихиду, канон об усопших или литию.

В этот день читают тексты без имен, произнося: «о всех усопших от века православных христиан» – так молитва становится частью общей церковной молитвы.

Посещение мест захоронений родственников – еще одна традиция на Троицкую родительскую субботу, но она не является обязательной. Как правило, на кладбище отправляются после литургии. Причем поминовение усопших на кладбище ничем не отличается от других дней: главное – молитва, а не ритуальные действия.

Что принести на канон

Приносить продукты для поминовения в храм – еще один добрый обычай. Смысл этой традиции в том, что мы делимся едой, прося помолиться об упокоении наших близких.

Лучше принести немного, но качественной пищи – то, что вы бы сами с удовольствием съели. На канон (поминальный стол) в храм традиционно приносят хлеб, домашнюю выпечку, сладости, фрукты, крупы, вино. Приносить в церковь на поминальный стол мясные блюда нельзя. Разрешены только постные продукты.

Как помянуть некрещеных

Троицкая родительская суббота – день молитвы о православных христианах. Особая дата посвящена не грусти, а любви и благодарности. В этот день молитва соединяет живых и усопших, а память становится делом всей Церкви. О некрещеных можно помолиться дома своими словами, доверив их судьбу милосердию Божию.

Что нельзя делать на Троицкую родительскую субботу?

Свод правил поведения в любой поминальный день довольно простой, их непременно стоит придерживаться. Помните, что в родительский день запрещено:

устраивать застолья – кладбище не место для шумных посиделок и алкоголя;

оставлять еду и спиртное – усопшим это не нужно, а живых может соблазнить;

пить и веселиться – день посвящен тихой молитве, а не гуляниям;

ссориться и сквернословить – любой негатив в поминальный день считается особенно греховным;

заниматься тяжелой работой – бытовые дела лучше отложить, но неотложные обязанности выполнять можно;

купаться – по народной традиции это считается опасным;

злословить об усопших – плохие слова о покойных считаются тяжким грехом;

впадать в отчаяние – день посвящен молитвенной памяти, а не безутешной скорби;

тяжело физически трудиться и бездельничать, но запрет не распространяется на занятия рукоделием и творчеством, уборкой дома.

