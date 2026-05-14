Согласно действующей редакции Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства запрет на вылов сома устанавливается дважды в год. В весенне-летний период он дифференцирован по регионам.

В южных областях республики (Брестской и Гомельской) ограничения начнут действовать с 19 мая и продлятся до 20 июня. На остальной территории запрет будет установлен с 31 мая по 1 июля.

С 19 мая по 20 июня на территории Гомельской области запрещен вылов сома, так как в это время он уходит на нерест.

Сом самый крупный хищник белорусских водоемов откладывает икру позже основной массы весеннее-нерестующих рыб, когда прогреется хорошо вода. Сома не зря называют санитаром дна: он потребляет больную и погибшую рыбу, поддерживая тем самым чистоту водной среды. В то же время сом остается привлекательным трофеем для браконьеров, которое для его вылова используют не только запрещенные орудия, но и взрывчатые вещества.

Госинспекция предупреждает, что в случае незаконной ловли сома в период запрета, нарушитель должен будет заплатить 12 б.в., а кроме этого, погасить административный штраф (до 30 б. в.). Напоминаем также, что с 19 мая снимается весенний запрет на ловлю рыбы в Гомельской области.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

