Во всех регионах Беларуси стартовали учебно-полевые сборы для старшеклассников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что цель сборов — закрепить знания по допризывной подготовке на практике, познакомить ребят с основами военного дела и дать первые навыки под руководством опытных военнослужащих.

Учебные площадки развернуты в разных гарнизонах страны. Так, в 50-й смешанной авиационной базе к занятиям приступили 176 учащихся центра допризывной подготовки Октябрьского района Минска, учащиеся Минского суворовского военного и кадетских училищ прибыли для прохождения подготовки в 310-ю группу артиллерии 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, в 116-й гвардейской штурмовой авиационной базе участие в сборах принимают десятиклассники школ Лиды. Кроме того, более 550 учащихся школ центрального района Минска проходят подготовку на базе 86-й бригады связи, для учащихся городских школ Бреста занятия стартовали на базе 111-й гвардейской артиллерийской бригады, в 74-м отдельном полку связи состоялось торжественное открытие смены для 68 учащихся Октябрьского района Гродно. Сборы проходят и в других подразделениях.

«Сегодня для участников сборов прошел ознакомительный день: старшеклассников знакомили с программой подготовки, историей соединений и воинских частей, а также учебными точками. Уже завтра ребята приступят к практическим занятиям по основам военного дела», — отметили в Министерстве обороны.