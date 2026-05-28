Уже сейчас предприятия ЖКХ, энергетики и другие ответственные службы проводят подготовительные мероприятия к отопительному сезону. Это модернизация котельных, замена тепловых и водопроводных сетей, капремонт жилфонда, утепление кровель и стыков стеновых панелей в домах.

На 92% создан запас древесного топлива – из запланированных 320 тысяч кубометров топлива коммунальные службы заготовили уже 295 тысяч.

В текущем году будут модернизированы семь котельных в Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Ельском, Кормянском, Речицком, Чечерском районах. Еще две новые котельные появятся в агрогородках Уть и Бабичи.

Как и ранее, стоит задача получить паспорта готовности до 1 сентября. Особое внимание губернатор Иван Крупко потребовал обратить на те предприятия и организации, которые в прошлом году провели испытания и получили необходимые документы с задержкой.

«Персональная ответственность председателей райисполкомов – обеспечить безаварийную работу всех систем качественно и в срок», – подытожил глава региона.

