Лето – время каникул, отпусков и экзаменов. Это самая жаркая пора у аграриев и абитуриентов: у одних – уборочная, у других – поступление. Важные изменения ожидают и других белорусов – уже в июне.

В следующем месяце жителей республики ждет привычное повышение коммунальных платежей, абитуриентов – сдача централизованного тестирования (а некоторые из них начнут подавать документы в вузы), школьников – летние каникулы, а путешественников – новые маршруты.

Коммуналка подорожает

С 1 июня начнется второй этап повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Подорожают теплоэнергия, горячая вода и электроэнергия для отопления. Цифры в жировке вырастут не сильно – в среднем на BYN 3,12.

Напомним, в Беларуси действует двухэтапный перерасчет коммуналки – с 1 января и 1 июня. Однако в этом году в связи с аномальными морозами зимнее подорожание перенесли на март.