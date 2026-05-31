Лето – время каникул, отпусков и экзаменов. Это самая жаркая пора у аграриев и абитуриентов: у одних – уборочная, у других – поступление. Важные изменения ожидают и других белорусов – уже в июне.
В следующем месяце жителей республики ждет привычное повышение коммунальных платежей, абитуриентов – сдача централизованного тестирования (а некоторые из них начнут подавать документы в вузы), школьников – летние каникулы, а путешественников – новые маршруты.
Коммуналка подорожает
С 1 июня начнется второй этап повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Подорожают теплоэнергия, горячая вода и электроэнергия для отопления. Цифры в жировке вырастут не сильно – в среднем на BYN 3,12.
Напомним, в Беларуси действует двухэтапный перерасчет коммуналки – с 1 января и 1 июня. Однако в этом году в связи с аномальными морозами зимнее подорожание перенесли на март.
Кредиты подешевеют
С 1 июня изменится ставка рефинансирования: она составит 9,25% вместо прежних 9,75%. Это хорошая новость для тех, кто платит кредиты: именно этот показатель влияет на размер процентных ставок. Но не очень хорошая для держателей банковских вкладов: проценты по ним снизятся.
Как экономика страны отреагирует на снижение ключевой ставки, станет видно позднее. Напомним, этот инструмент напрямую влияет на уровень инфляции. В текущем году рост цен продолжает замедляться: за январь – апрель инфляция составила всего лишь 2,5%.
Появится новая банкнота
С 1 июня в Беларуси в обращение вводится новая 200-рублевая купюра. Больших изменений визуал банкноты не претерпел, но есть несколько принципиальных моментов
Во-первых, в обновленном денежном знаке появилась подпись председателя правления Нацбанка Романа Головченко.
Во-вторых, в новой купюре увеличили с 2 до 4 мм ширину защитной полосы. Надпись «200 рублей» стала плавающей и переливающейся, а все метки на банкноте – тактильными.
В-третьих, на лицевой стороне появилась подпись – «Могилевский областной художественный музей имени П.В. Масленикова».
Новые купюры будут постепенно входить в оборот, а банкноты старого образца менять не придется.
Вводятся ограничения по картам
Еще одна банковская новость: держателей платежных карточек Беларусбанка ждут изменения с 1 июня. Клиент сможет оформить не больше одной карты каждого типа независимо от валюты счета и формы выпуска. Это значит, что нельзя будет заказать вторую такую же карту (например, платежных систем VISA или МИР) даже в другой валюте.
Также нельзя будет оформить повторный выпуск карты, если до окончания срока ее действия осталось больше трех месяцев.
Ура, каникулы!
С 1 июня школьники уйдут в отрыв – впереди у них три месяца без учебников и конспектов. За парты они вернутся только 1 сентября.
Экзамены и выпускные
Для старшеклассников летние каникулы начнутся позже. Выпускников девятых классов ждут экзамены – они состоятся с 1 по 10 июня. А десятиклассников – десятидневные учебно-полевые сборы по «допризывке», где они познают армейский быт. Занятия начались 25 мая.
Выпускники 11-х классов уже сдали ЦЭ, впереди у них – ЦТ. Тестирование пройдет 2 и 5 июня. А 12 июня состоятся выпускные вечера, на которых ребята получат аттестаты. Кстати, в этот день в некоторых районах Беларуси будет ограничена продажа алкоголя.
В середине июня в колледжах профессионально-технического профиля стартует приемная кампания, а в конце июня подать документы в вузы смогут абитуриенты-целевики.
Сигареты НЕ подорожают
Второй месяц подряд в Беларуси не будет меняться стоимость сигарет. Импортеры и производители приняли решение не повышать цены. Вместе с тем на рынке появятся новые виды табачных изделий. Компания ООО «Этерна Прайм» начнет поставлять в магазины страны Pall Mall Demi Aroma Brown, Pall Mall Demi Aroma Red по цене BYN 6,40.
Изменится размер пособия на погребение
Размер выплаты напрямую зависит от средней зарплаты по стране за позапрошлый месяц относительно даты смерти. В июне за основу возьмут апрельский показатель – BYN 2952,9. В марте пособие было больше на BYN 22,9.
Напомним, что выплату назначают человеку, который организовал похороны: родственнику, соседу, знакомому – степень родства не важна. Подать заявление нужно не позже шести месяцев со дня смерти.
Новый авиарейс из Минска
С 24 июня «Белавиа» начнет летать в Уфу. Это не новое направление: несколько лет назад авиакомпания уже совершала рейсы в столицу Башкортостана.
Между Минском и Уфой самолеты с васильками будут курсировать по средам: вылет в 09:30, прилет в 14:20. Обратный рейс в 15:20, прибытие в 16:20. Разница во времени – два часа. Полеты в Башкортостан будут выполняться на «Эмбраер-195», а время в пути составит около трех часов.
Цены на билеты стартуют от BYN 350 в одну сторону.
Кстати, с 1 июня «Белавиа» изменит тарифы на провоз багажа.