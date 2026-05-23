Основная тема — безопасные каникулы: организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в летний период 2026 года.

На собрании обсудили ключевые вопросы, касающиеся безопасности и благополучия детей в летние месяцы. В работе приняли участие представители субъектов профилактики, которые поделились ценными рекомендациями и информацией.

Кроме того, говорили об особенностях организации учебно-воспитательного процесса в колледже, ответственности родителей за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних детей, о противоправных деяниях, влекущих административную ответственность, соблюдении правил дорожного движения и ответственности за нарушения ПДД и др.

Особое внимание уделили обязанности родителей организовать безопасное времяпрепровождение детей во время летних каникул.