В Беларуси начинается выплата материальной помощи ко Дню Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Единовременная материальная помощь будет выплачена по 8 мая. Так, 5 тыс. рублей выплатят инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года.

2,5 тыс. рублей получат награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны, люди, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действовавших фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Кроме того, 1,5 тыс. рублей выплатят членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны (супругам, не вступившим в новый брак, детям — инвалидам с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), другим иждивенцам, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством), бывшим узникам, в том числе несовершеннолетним, фашистских концлагерей, тюрем, гетто, а также бывшим несовершеннолетним узникам иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством, а также инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо последствиями военных действий.

На выплату единовременной матпомощи из республиканского бюджета предусмотрено направить 10,6 млн рублей.