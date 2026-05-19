В день мероприятия «Последний звонок» — 23 мая 2026 года — в Беларуси вводят ограничения на продажу алкогольных напитков.

По традиции в день проведения торжественных школьных мероприятий вводятся ограничения на розничную продажу алкоголя.

Ограничения не распространяются на объекты общепита, где алкоголь продается в розлив. Исключения обычно также действуют при покупке напитков для свадеб, юбилеев и ритуальных обрядов.

Время ограничения продажи на разных территориях отличается. Например, в Витебске и Гомеле ограничение на реализацию алкоголя будет действовать с 08:00 23 мая 2026 г. до 08:00 24 мая 2026 г.

В ряде районов и городов Беларуси (Быховский и Столинский районы, Пинск, Могилев, Брест и др.) продажа спиртного запрещена с 00:00 до 24:00 23 мая 2026 г.

Уточнить, где и на каких условиях вводится запрет на продажу спиртного, можно на Национальном правовом интернет-портале. Также можно отслеживать информацию на сайтах местных органов власти и СМИ.

myfin.by