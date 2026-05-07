Тарифы на городских линиях выросли примерно на 27%:
- в пределах одного тарифного пояса – на 54 копейки до 2,54 рубля;
- в пределах двух тарифных поясов – на 69 копеек до 3,24 рубля (по одному направлению) и на 1,08 рубля до 5,08 рубля (по двум направлениям);
- в пределах трех тарифных поясов по двум направлениям – на 1,23 рубля до 5,78 рубля;
- в пределах четырех тарифных поясов по двум направлениям – на 1,38 рубля до 6,48 рубля.
Тарифы на региональных линиях также увеличились:
- экономкласса – на 11 копеек до 52 копеек (за одну зону проезда) и на 1,1 копейки до 5,2 копейки (за 1 километр проезда);
- бизнес-класса (для пассажиров старше 10 лет) – в диапазоне 0,7-23,21 рубля до 5,12-168,28 рубля (тарифы зависят от расстояния, а также типа подвижного состава и вагона).